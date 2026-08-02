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В Украине появилось ограничение продаж дизеля: как это объясняют на АЗС
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02 августа 2026, 20:20

В Украине появилось ограничение продаж дизеля: как это объясняют на АЗС

02 августа 2026, 20:20
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Фото из открытых источников
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В СМИ появилась информация, что в Украине на АЗС появились лимиты на отпуск дизельного топлива одному клиенту. При этом в сети ОККО объяснили, что происходит на самом деле

Об этом сообщает Delo.ua , передает RegioNews.

По данным СМИ, лимиты продаж дизельного горючего колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку. Отмечается, что такие ограничения вводят на АЗС, которые находятся на трассах, где заправляется много грузовиков. Причинами называют попытки допустить скорейшего исчерпания запасов горючего на АЗС.

При этом в сети ОККО заявили, что эта информация не соответствует действительности. Они объяснили, что предел действительно существует, но это касается исключительно отпуска горючего в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств.

"Просим пользоваться только проверенной информацией и не распространять недостоверные сообщения", – говорят в сети АЗС.

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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