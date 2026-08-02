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02 августа 2026, 19:55

В Кривом Роге подростки испугали людей "взрывами"

02 августа 2026, 19:55
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Фото из открытых источников
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В Кривом Роге подростки устроили шумные развлечения в центре города. Это произошло после того, как они украли гирлянды с площади Защитников Украины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Кривом Роге два подростка срезали гирлянды с воздушных шаров на площади Защитников Украины. После этого они устроили громкие застолья в центре города. В соцсетях показали видео, как молодые люди ходят по улицам с ворованным декором и громко хлопают. Местные жители восприняли эти звуки за напугавшие их выстрелы или взрывы.

Родителей призывают поговорить с детьми и напомнить им об ответственности за хулиганство и нарушение общественного порядка.

Напомним, в Киевской области две девушки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы. Полиция производит проверку.

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