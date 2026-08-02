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02 августа 2026, 21:20

"Он начал гореть": 14-летний сын известного певца оказался в реанимации с ожогами

02 августа 2026, 21:20
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Фото из открытых источников
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14-летний сын известного певца Владислава Лобача получил тяжелые ожоги. Это произошло во время отдыха

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Инцидент произошел, когда подросток отдыхал на даче у бабушки и дедушки. Вместе с друзьями 14-летний Артем хотел пожарить сосиски. Огонь разгорался плохо, поэтому подросток решил взять бензин. Однако когда он подлил жидкости, огонь сильно вспыхнул.

В результате пламени охватило футболку парня. Его друзья бросились срывать горящую одежду, но 14-летний парень успел получить серьезные травмы.

"Он начал гореть, у него загорелась футболка. Ребята – все его ровесники, они тоже без опыта. С него сорвали эту футболку, но он за это время получил серьезные ожоги лица, груди, части спины, частично руки. Больше всего – грудная часть, плечо. Он сразу вызвал "скорую", - рассказал певец Владистав Лобач об инциденте с его сыном.

Медики диагностировали 14-летнему Артему ожоги 18% тела. Сначала молодого человека срочно поместили в реанимацию, где под наркозом делали перевязки и накладывали искусственную кожу. Пока его уже перевели в палату.

"Врачи не могут дать какой-то ответ, на сколько там глубина этих всех ожогов. Видно, что кожа обгорела, 18%. Прогнозов никаких нет. На следующий день его уже перевели в реанимацию, потому что ему нужно было накладывать искусственную кожу. Перевязки производят под наркозом. Жизни ничего не угрожает, но продолжительная реабилитация, пока это все заживет, возобновится. Сейчас он уже в палате, но процесс долог", - говорит артист.

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