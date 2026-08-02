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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
02 августа 2026, 16:40

Как кризис и чиновники реанимировали бодягу

02 августа 2026, 16:40
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Высокая цена – это всегда время возможностей для фальсификата. Текущий момент не стал исключением. Посмотрите, что происходит с ценами на составляющие бодяги
Высокая цена – это всегда время возможностей для фальсификата. Текущий момент не стал исключением. Посмотрите, что происходит с ценами на составляющие бодяги
Фото из открытых источников
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Цена на газовый конденсат, из которого на мини-НПЗ производят базовый бензин, достигла 70000 грн/т. В прошлом году его некуда было девать, стоил 15-20 тыс. грн и его даже приходилось экспортировать.

Чтобы примитивный бензин горел, нужно октаноповышающий компонент. В нашем случае это растворители, производящие украинские спиртзаводы. Растворители сегодня стоят как готовый качественный бензин – 85 000 грн/т. (Единственная альтернатива продаж – экспорт – принесет 40000 грн/т).

Стоимость полученного таким образом бензина составляет 55 грн/л. На колонках он 80 в среднем. Как видим, профит неплохой. А знаете почему?

Ибо в этом горючем нет акциза. Который составляет около 15 грн/л. А почему нет акциза? Потому что государство позволяет спиртзаводам выпускать подакцизный биоэтанол и называть его на бумагах безакцизным растворителем.

Если товар акцизный, он идет по цепи под отдельным контролем налоговой и если он не достигает конечной цели посредством производства опять-таки подакцизного горючего, экономического смысла в его покупке нет.

А когда товар безакцизный, за ним общий надзор, и этот товар где-то через одну – две прокладки из виду налоговиков "исчезает". А по факту оказывается в смеси с таким же безакцизным бензином, который производят из безакцизного газоконденсата.

Многие годы в парламенте болтается законопроект, чтобы сделать конденсат подакцизным, со ставкой 0, но это позволит отслеживать его путь. Но он успешно блокируется частными нефтедобывающими компаниями, потому что бодяжники забирают его по 70 000, а если бы не они, было бы 20 000.

Аналогичная ситуация и со спиртовиками. Сегодня продают растворитель по 85000 грн, а если бы было спроса от бродяг, продавали бы на экспорт по 40000 грн. Я так понимаю, что этот супер-профит в 40-45 тыс. грн с тонны распределяется по заинтересованным "крышевальцам".

Оценочные объемы выпуска "растворителей" позволяют оценить объем производимого с их помощью бензина в 250-300 тыс. т или 10-15% рынка. В акцизах это потери государства в 5 млрд. грн. в год минимум. Фактически это коррупционный кэш, разъедающий государственный аппарат изнутри и умножающий новые схемы.

И что самое интересное: если все делать законно и добавлять в бензин не растворитель, а биоэтанол и легализовать это производство, то можно получать вполне конкурентоспособный отечественный бензин (добавьте те 15 грн в текущую цену фальсификата и получите 65-70 грн/л, то есть можно зарабатывать абсолютно нормативную маржу на колонках). Единственное, что нормативная процедура покупки именно биоэтанола такова, что делает невозможным его легальное приобретение добросовестными производителями. Очевидно, это тоже коррупционная заточка, которая даже при желании не позволит свернуть с кривой дорожки.

Итак, пока чиновники пилят кэш, потребителям надо быть бдительными, ведь объем "левого" бензина растет. Основной маркер – низкая цена. Помним: дешевая рыбка – плохая уха.

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бензин топливо экономика
 
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