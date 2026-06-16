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16 червня 2026, 11:57

Скандал із бронежилетами Міндіча: суд стягнув майже 100 млн грн з постачальника

16 червня 2026, 11:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Господарський суд Києва задовольнив позов проти ТОВ "МІЛІКОН ЮА" та ухвалив стягнути з компанії 97,43 млн грн штрафних санкцій за постачання неякісної продукції для військових

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Справа розглядалася у закритому режимі за клопотанням представника Агенції оборонних закупівель. Як зазначається, державний контракт передбачав відповідальність постачальника у вигляді штрафних санкцій за поставку товару неналежної якості.

ТОВ "МІЛІКОН ЮА" у лютому 2025 року виграло тендер на постачання бронежилетів для війська на суму 217 млн грн. Згідно з договором, компанія мала поставити продукцію кількома партіями до 20 серпня 2025 року.

Хоча бронежилети були доставлені вчасно, під час приймального контролю виявили низку порушень. За даними ЦПК, у виробах використовувалися китайські бронеплити, самі жилети прострілювалися та мали дефекти пошиття. Через це акти приймання продукції не були підписані.

У Центрі протидії корупції також нагадали, що раніше була зафіксована розмова між бізнесменом Тимуром Міндічем та тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. За твердженням ЦПК, вона свідчить про спробу вплинути на процес приймання бракованих бронежилетів в обхід встановлених процедур контролю якості.

Суд підтримав позицію позивача та постановив стягнути з постачальника майже 100 млн грн штрафних санкцій.

Як відомо, Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом – у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Нагадаємо, Міндіч також фігурує в розслдуванні НАБУ в компанії "Енергоатом".

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

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