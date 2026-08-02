Россияне ударили по Запорожью КАБами: есть погибшая, десятки раненых

Фото: Национальная полиция

Вечером 2 августа россияне в очередной раз ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из боеприпасов попал в многоэтажку

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате попадания российского боеприпаса многоэтажка загорелась. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Ударной волной повреждены жилые помещения.

Также россияне ударили по частному сектору.

Известно, что в результате удара погибла женщина, а также 21 человек получил ранения. Среди пострадавших – двое детей. Один из раненых из-под завалов деблокирован спасателями.

Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Утро". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.