Россияне ударили по Запорожью КАБами: есть погибшая, десятки раненых
Вечером 2 августа россияне в очередной раз ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из боеприпасов попал в многоэтажку
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В результате попадания российского боеприпаса многоэтажка загорелась. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Ударной волной повреждены жилые помещения.
Также россияне ударили по частному сектору.
Известно, что в результате удара погибла женщина, а также 21 человек получил ранения. Среди пострадавших – двое детей. Один из раненых из-под завалов деблокирован спасателями.
Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Утро". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.
Россияне ударили по Харькову: есть погибшийВсе новости »
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