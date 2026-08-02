В Киевской области 17-летний парень наехал на женщину на отдыхе
Авария произошла на территории прибрежной и лесной зоны реки Рось. Это случилось, когда женщина отдыхала
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 17-летний водитель ВАЗ двигался задним ходом. Он наехал на 61-летнюю женщину, отдыхавшую у водоема. В результате ДТП женщина была госпитализирована с травмами. Правоохранители начали расследование.
"Правоохранители призывают родителей не разрешать детям садиться за руль. Управление транспортными средствами без соответствующего права на управление может привести к непоправимым последствиям. Безопасность всех участников дорожного движения", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.
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