В Киевской области 17-летний парень наехал на женщину на отдыхе

Фото: Национальная полиция

Авария произошла на территории прибрежной и лесной зоны реки Рось. Это случилось, когда женщина отдыхала

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 17-летний водитель ВАЗ двигался задним ходом. Он наехал на 61-летнюю женщину, отдыхавшую у водоема. В результате ДТП женщина была госпитализирована с травмами. Правоохранители начали расследование.

"Правоохранители призывают родителей не разрешать детям садиться за руль. Управление транспортными средствами без соответствующего права на управление может привести к непоправимым последствиям. Безопасность всех участников дорожного движения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.