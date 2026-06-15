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15 июня 2026, 14:45

СМИ: Андрей Портнов перед убийством встречался с Тимуром Миндичем

15 июня 2026, 14:45
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Фото из открытых источников
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Скандальный бизнесмен Тимур Миндич мог иметь связь с бывшим первым заместителем администрации Януковича. По данным СМИ, Миндич и Портнов могли встретиться перед убийством.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

За несколько дней до убийства (17 мая 2025) Андрей Портнов приехал в Украину. Это был его первый визит после 2022 года. Источники журналистов указывают на то, что слежка за Портновым могла начаться еще тогда, когда он находился на территории Украины. Однако никаких подтверждений этому нет.

При этом несколько источников в политических кругах говорят, что в Украине Портнов успел встретиться с Миндичем.

"Тимур никогда не был товарищем Андрея", – вспоминает один из собеседников из окружения Портнова. Однако, по словам сразу нескольких источников, это не мешало Миндичу неоднократно обращаться к Портнову, ссылаясь на первых лиц государства, с просьбами решить иногда "нереальные задачи", "Андрей воспринимал Миндича как канал связи с первым лицом", - цитируют журналистов журналистов.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

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