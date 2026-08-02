В Харькове россияне ударили по терминалу "Новой почты": погиб работник
В Харьковской области россияне уничтожили почтовый терминал "Новой почты". Это произошло в результате двух попаданий
Об этом сообщают "Новости.LIVE", передает RegioNews.
К сожалению, в результате российской атаки погиб работник "Новой почты". В компании заверили, что они поддерживают связь с его семьей и оказывают необходимую помощь.
"Новая почта" уже перестроила логистику в связи с атакой терминала.
Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.
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