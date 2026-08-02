Удары по РФ: ВСУ атаковали НПЗ и аэродром россиян

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В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по территории врага. В частности, попали в НПЗ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В частности, был удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" в Саратове. После атаки у россиян начался пожар. Отмечается, что это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Мощность переработки составляет около 7 миллионов тонн нефти в год.

Также нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в той же Саратовской области. Следует отметить, что именно это является основной базой стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, регулярно используемые для обстрелов украинских городов.

Украинские военные нанесли удар по нефтебазе "Людиновская" в Человеке, а также по месту хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в Брянской области.

"Кроме того, вчера, 1 августа, поражены пункты управления БПЛА противника в районах Ольхожемчуговая (Курская область, РФ), Берестка (Донецкая область), Январского (Днепропетровской области) и Яблукового (Запорожская область)", - говорят в Генштабе.

Напомним, в ночь на 31 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора. В частности, зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".