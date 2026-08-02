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02 августа 2026, 17:55

Фигурант дела НАБУ о взятке в миллион долларов мог оговаривать сумму с экс-главой СБУ Малюком - СМИ

02 августа 2026, 17:55
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Фото: Слідство інфо
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Суд отправил под стражу Андрея Осипова. Накануне его задержали детективы НАБУ по подозрению в требовании 1 миллиона долларов с помощью избежать экстрадиции в РФ

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантом дела является Андрей Осипов. Александр Кузнецов – это россиянин, которому он обещал помочь избежать экстрадиции за миллион долларов. События происходили еще в 2022 году.

Прокурор САП Андрей Пономаренко во время заседания суда сообщил, что во время обысков у Александра Кузнецова в 2022-м работник СБУ посоветовал обратиться к бывшему заместителю Луганской ОГА Эдуарду Лозовскому.

При этом Андрей Осипов ничто смог снизить цену до одного миллиона благодаря своим связям в СБУ. По данным следствия, Лозовский якобы сказал Кузнецову, что Осипов увязывал сумму со своим "давним знакомым". Кроме того, по данным следствия, 200 тысяч долларов могли уйти лично бывшему главе СБУ Василию Малюку.

В разговорах Осипов называет себя частью команды Малюка называет бывшего главу СБУ "ВВ" и "хулиганом коростышевским, достигшим высокого уровня".

Во время одного из разговоров собеседник Осипова, который, по мнению прокуроров, может быть Василием Малюком, жалуется на загруженность после назначения из-за постоянных заседаний СНБО и селекторных совещаний у президента.

Напомним, ранее детективы НАБУ разоблачили дельца, который имел связи с СБУ. Оказалось, он просил с иностранца миллион долларов за "помощь".

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