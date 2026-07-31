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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
31 июля 2026, 14:22

От Sky News до телеграм-сливов: как Банковая тушит кризис вокруг Минобороны

31 июля 2026, 14:22
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От большого международного интервью до волны публикаций в телеграмм-каналах – Банковая пытается взять под контроль информационный кризис вокруг Федорова и Минобороны
От большого международного интервью до волны публикаций в телеграмм-каналах – Банковая пытается взять под контроль информационный кризис вокруг Федорова и Минобороны
Фото: Faсebook/Владимир Зеленский
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Несколько дней внимательно наблюдаю, как Банковая выкручивается из неприятной ситуации вокруг скандала у Минобороны, Федорова и неудобных картонных майданов.

Первое, Зеленский вышел и рассказал Sky News – большому каналу с гигантским покрытием, свою версию, что Сырский и Федоров, мол, ссорились. А у него просто не хватает времени на ̶н̶а̶с̶л̶а̶ж̶д̶е̶н̶и̶я̶ диалоги с обоими.

Два. в.и.о. Министра обороны Хмару отправляют на первое его в жизни интервью к ультраправой любимице Трампа Лоры Лумер. Чтобы был эффект, что американцы уже освятили, чего вам не хватает. К чести Хмары – об асимметричных дальнобойных ударах он хорошо разложил.

Три, включаем сливные бачки в телеграммах. Здесь несколько направлений работы.

Вспоминаем пестрое прошлое Федорова в Запорожье и его первые заработки по специфическим темам. Вспоминаем о его знакомстве и игровых связях с казино и неким Сергеем Токаревым, которого связывают с ДияСити. Подводим к мнению, что у Миши у самого рыло в пуху и есть российские связи.

Стараемся очернить главных спикеров и защитников бывшего министра обороны. Так что недаром на днях вышло множество всяких писанин, где считают деньги Стерненко. Здесь четкий намек – или делись, или закрой рот.

Обесцениваем позицию ветерана Дмитрия Козятинского и то, что картоночный протест будет на этой неделе в формате шествия. Типа, наигрались и сдулись, ха-ха.

Так как рейтинги никуда не делись – срочно придумываем гадость о Залужном. В ряде пабликов забронированные подсвинки в розовых тхуди высмеивают фигуру бывшего Главнокомандующего ВСУ и придумали ему прозвище "Вареник".

Ржем над внезапной мобилизацией журналиста-расследователя Евгения Шульгата. Мол, так и нужно "ухилянту", не все же сюжеты о СБУ и Нацполиции снимать.

Очерняем УП, когда там появился анонс интервью с Федоровым. В ход пошли заготовки о "сучок Фиалы" и типа российские связи издания.

Параллельно для отвлечения внимания еще раз насрали на Порошенко. На этот раз в центре внимания оказалось видео последнего о six-seven и дронах. Пул валютных блоггеров понаписал страшное – у долларового мультимиллионера еще с нулевых – страшно дорогая рубашка за 149 евро) Интересно, что эту заготовку запостили в тредсе, где требовательная публика с базовым минимумом засрала пысак, мол, это еще очень дешевая рубашка.

Короче, стратегия не очень. Иссякает фантазия.

Федоров, к слову, очень хитер. В интервью рассказал о падальщиках из окружения Зе, которые нацелились на дронерские деньги ЕС. И еще заверил, что ему не дали провести реформу мобилизации, после которой осенью все было бы бомбично. Это немного преувеличения, но заготовка достойна.

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Украина Минобороны Михаил Федоров Зеленский Владимир протесты скандал Банкова
 
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