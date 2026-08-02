На Прикарпатье мужчину нашли мертвым посреди улицы
В Прикарпатье 2 августа нашли мертвого мужчину. Тело нашли в областном центре на Волчинецких холмах
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, умерший – житель Ивано-Франковска, 48-летний мужчина. На его теле увидели синяки, а рядом лежал велосипед. Предполагают, что он мог свалиться с двухколесного транспорта.
"Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - говорят в полиции.
Напомним, ранее в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть . Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.
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