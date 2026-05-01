"ПриватБанк" и новое дело: Коломойскому объявили еще одно подозрение

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По информации источников, новое подозрение касается возможных махинаций со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен.

Как известно, в конце 2016 года правительство Украины приняло решение о переходе "ПриватБанка" в государственную собственность, после чего была проведена докапитализация более чем на 155 млрд гривен.

Ранее Министерство юстиции США выдвигало обвинения Игорю Коломойскому в возможном хищении средств банка и их последующем отмывании через сеть компаний в разных юрисдикциях. Сам бизнесмен эти обвинения отрицал и заявлял, что действовал в рамках собственных инвестиций.

Сейчас в различных юрисдикциях, в частности в Украине и за рубежом, рассматриваются десятки судебных разбирательств, связанных с национализацией банка. Отдельно идет процесс в Лондонском суде по иску "ПриватБанка" к его бывшим владельцам.

Напомним, Игорь Коломойский находится в СИЗО из-за подозрений в финансовых преступлениях.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно отменено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Позже он опубликовал сообщение, в котором отметил, что КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад.

В январе 2026 года он не прибыл на заседание ВСК, посвященное правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Все из-за угрозы покушения на его жизнь, которая планировалась на момент его транспортировки на заседание.