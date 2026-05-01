01 мая 2026, 10:37

"ПриватБанк" и новое дело: Коломойскому объявили еще одно подозрение

Иллюстративное фото: из открытых источников
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора объявили новое подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По информации источников, новое подозрение касается возможных махинаций со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен.

Как известно, в конце 2016 года правительство Украины приняло решение о переходе "ПриватБанка" в государственную собственность, после чего была проведена докапитализация более чем на 155 млрд гривен.

Ранее Министерство юстиции США выдвигало обвинения Игорю Коломойскому в возможном хищении средств банка и их последующем отмывании через сеть компаний в разных юрисдикциях. Сам бизнесмен эти обвинения отрицал и заявлял, что действовал в рамках собственных инвестиций.

Сейчас в различных юрисдикциях, в частности в Украине и за рубежом, рассматриваются десятки судебных разбирательств, связанных с национализацией банка. Отдельно идет процесс в Лондонском суде по иску "ПриватБанка" к его бывшим владельцам.

Напомним, Игорь Коломойский находится в СИЗО из-за подозрений в финансовых преступлениях.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно отменено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Позже он опубликовал сообщение, в котором отметил, что КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад.

В январе 2026 года он не прибыл на заседание ВСК, посвященное правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Все из-за угрозы покушения на его жизнь, которая планировалась на момент его транспортировки на заседание.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
