Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, начальник одного из отделов казенного предприятия в сфере морской охраны организовал себе "подработку на стороне". Он искал клиентов, а его знакомый на руководящей должности в ВСП согласовывал кандидатов. Свои услуги сообщники оценили в 8 тысяч долларов.

Фигурантов задержали 23 апреля во время передачи части оговоренной суммы. Им уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд отправил обоих злоумышленников под стражу на два месяца с возможностью выхода под залог в 1 млн гривен для каждого. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Суд отправил обоих злоумышленников под стражу на два месяца с возможностью выхода под залог в 1 млн гривен для каждого. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.