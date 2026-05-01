Дело о $110 тысячах взятки: НАБУ провело обыски в Полтавской областной прокуратуре
Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц органов прокуратуры и судьи Шевченковского районного суда города Полтавы
Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
Следственные действия прошли в рамках резонансного уголовного производства по вероятному требованию неправомерной выгоды руководством следственного подразделения областного управления Служба безопасности Украины.
По данным следствия, обыски проводились в помещениях Полтавской областной прокуратуры, в частности, в служебных кабинетах нескольких работников, среди которых руководство одного из подразделений и их подчиненные.
Отдельно следственные действия прошли также у одного из судей Шевченковский районный суд города Полтавы.
По неофициальной информации, дело касается вероятного требования 110 тысяч долларов США у местного предпринимателя. Пока официальных сообщений о вручении подозрений работникам прокуратуры не поступало.
Напомним, 27 апреля начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области его подчиненного и адвоката разоблачили на взятке.
29 апреля Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей к следственному Управлению Службы безопасности Украины в Полтавской области, которое является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.