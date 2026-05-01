Фото: СБУ

СБУ задержала в Николаеве еще одного российского осведомителя. Злоумышленник отслеживал для россиян координаты Сил обороны, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Корректировщиком оказался местный рецидивист, ранее уже отбывавший наказание за разбой и угон авто. В поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда начал искать "быстрые заработки" в тематических ТГ-каналах.

За обещание "легких денег" фигурант начал объезжать портовый город, чтобы обнаружить пункты базирования украинских войск и обозначить их геолокации на гугл-карте.

Также в случае обнаружения потенциальных "целей" информатор дополнительно проводил доразведку: чтобы выяснить ориентировочное количество личного состава и техники, особенности местности и т.п.

Собранные сведения фигурант передавал российскому спецслужбисту, с которым контактировал в анонимном чате популярного мессенджера.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали фигуранта и задержали его после обеспечения локаций Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий российского информатора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

