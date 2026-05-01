01 мая 2026, 12:17

В Николаеве задержали рецидивиста, корректировавшего удары по городу

Фото: СБУ
СБУ задержала в Николаеве еще одного российского осведомителя. Злоумышленник отслеживал для россиян координаты Сил обороны, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Корректировщиком оказался местный рецидивист, ранее уже отбывавший наказание за разбой и угон авто. В поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда начал искать "быстрые заработки" в тематических ТГ-каналах.

За обещание "легких денег" фигурант начал объезжать портовый город, чтобы обнаружить пункты базирования украинских войск и обозначить их геолокации на гугл-карте.

Также в случае обнаружения потенциальных "целей" информатор дополнительно проводил доразведку: чтобы выяснить ориентировочное количество личного состава и техники, особенности местности и т.п.

Собранные сведения фигурант передавал российскому спецслужбисту, с которым контактировал в анонимном чате популярного мессенджера.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали фигуранта и задержали его после обеспечения локаций Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий российского информатора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.

война СБУ задержание Николаев агент рф корректировщик российские агенты
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
