1 и 9 мая потеряли популярность среди украинцев – КМИС

Иллюстративное фото: из открытых источников

Майские праздники, включая День труда 1 мая и 9 мая (День победы) остаются наименее популярными праздниками среди украинцев

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает RegioNews.

Самыми популярными праздниками традиционно остаются Пасха (67%) и Рождество (66%). Далее по уровню поддержки следуют День Независимости Украины (54%) и День защитников и защитниц Украины (53%).

Новый год, ранее имевший уровень популярности, сопоставимый с Рождеством, сейчас поддерживают около 40% опрошенных.

Среди менее популярных праздников – День Конституции (28%), Троица (27%) и Международный женский день (24%). Еще более низкие показатели имеют День победы (11%) и День труда 1 мая (5%), замыкающие рейтинг.

Социологи отмечают, что отношение к 1 мая существенно не изменялось до 2022 года, однако после начала полномасштабной войны поддержка этого праздника снизилась до минимальных значений. Сейчас оно наименее популярно среди украинцев.

Также зафиксировано резкое падение популярности 9 мая: если в 2010 году он считался важным 58% опрошенных, то в 2026 году - только 11%.

Специалисты связывают эти изменения с трансформацией общественных настроений на фоне войны и переосмыслением советского исторического наследия.

Справка: Исследование проводилось в январе 2026 методом телефонных интервью среди 601 респондента по всей территории, подконтрольной правительству Украины.

