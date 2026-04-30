30 апреля 2026, 13:38

"Псевдо-СБУ" развело народную артистку Украины на $128 тыс. и 400 тыс. грн

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве разоблачена мошенническая схема, в результате которой 75-летняя народная артистка Украины потеряла более 128 тыс. долларов США и еще 400 тыс. грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, неизвестный позвонил по телефону женщине и представился сотрудником Служба безопасности Украины. Он заявил, что артистка якобы подозревается в государственной измене, а ее средства должны пройти проверку на "происхождение".

Для убедительности злоумышленники присылали поддельные документы и проводили видеосвязь с имитацией обысков.

После этого потерпевшая передала мошенникам 128 тыс. долларов, а затем дополнительно перечислила еще 400 тыс. грн.

Правоохранители установили, что деньги получал 36-летний житель Сумской области. Он переводил деньги через обменные операции на криптогаманке третьих лиц, оставив себе около 900 долларов "вознаграждения".

Мужчине сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу более 3,3 млн грн.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

Киев Сумы мошенник мошенничество СБУ народный артист деньги схема госизмена
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
