В Белой Церкви силовики «на горячем» разоблачили группу дельцов, которые превратили мобилизацию в прибыльный бизнес. Организатором оказался действующий инструктор местного ТЦК, который вместе с сообщниками помогал военнообязанным избегать призыва из-за фиктивных документов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

За различные суммы взяток фигуранты "аннулировали" повестки, снимали уклонистов с розыска и с воинского учета или оформляли "бронь".

Как выяснило расследование, незаконную деятельность организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который в настоящее время проходит службу в Черниговской области.

Для реализации схемы они привлекли подельника – заместителя директора критически важной компании, занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви.

Правоохранители установили, что мужчина занимался фиктивным оформлением уклонистов на работу на своё предприятие для оформления "бронирования".

На самом деле "новоприбывшие" работники там даже не появлялись.

Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали их "на горячем" во время получения новой суммы взятки за снятие с розыска уклониста.

Во время обысков в домах, автомобилях и на местах работы дельцов изъяты мобильные телефоны и документы с доказательствами махинаций. Также обнаружена наличная наличность.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно).

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП .