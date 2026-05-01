На Ровенщине солдат обстрелял авто ТЦК: ему объявили подозрение

Фото: Прокуратура Украины

В Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после обстрела работников ТЦК и полицейского

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 48-летний солдат Вооруженных сил Украины еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.

29 апреля 2026 около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились работники ТЦК и полицейский, и открыл огонь.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от обломков стекла и были госпитализированы. Еще двое находившихся в машине не пострадали. Служебный автомобиль получил механические повреждения.

После нападения подозреваемый скрылся и скрывался в подвале заброшенного дома. Впоследствии его разыскали и задержали правоохранители. Во время обыска у него изъяли автоматическое оружие, почти 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.

Действия позозреваемого квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины как законченное покушение на убийство и дезертирство.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 29 апреля в селе Верба в Ровенской области мужчина открыл огонь по военным ТЦК и полицейскому. В результате стрельбы ранения получили два человека.

На следующий день нападавшего задержали. Им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК РФ.

