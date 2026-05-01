01 мая 2026, 11:58

На Ровенщине солдат обстрелял авто ТЦК: ему объявили подозрение

01 мая 2026, 11:58
Фото: Прокуратура Украины
В Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после обстрела работников ТЦК и полицейского

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 48-летний солдат Вооруженных сил Украины еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.

29 апреля 2026 около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились работники ТЦК и полицейский, и открыл огонь.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от обломков стекла и были госпитализированы. Еще двое находившихся в машине не пострадали. Служебный автомобиль получил механические повреждения.

После нападения подозреваемый скрылся и скрывался в подвале заброшенного дома. Впоследствии его разыскали и задержали правоохранители. Во время обыска у него изъяли автоматическое оружие, почти 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.

Действия позозреваемого квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины как законченное покушение на убийство и дезертирство.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 29 апреля в селе Верба в Ровенской области мужчина открыл огонь по военным ТЦК и полицейскому. В результате стрельбы ранения получили два человека.

На следующий день нападавшего задержали. Им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК РФ.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
01 мая 2026, 09:36
В Ровенской области задержали мужчину, который открыл огонь по военным ТЦК и полицейскому
30 апреля 2026, 21:49
Полиция сообщила подробности взрыва возле ТЦК в Белой Церкви
30 апреля 2026, 21:09
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Столкновение трех авто на Тернопольщине: погибла женщина, пять человек травмированы
01 мая 2026, 11:54
В Одесской области должность в ВСП продавали за 8 тысяч долларов
01 мая 2026, 11:47
Сигареты в крыше и запасном колесе: на границе с Польшей разоблачили двух контрабандистов
01 мая 2026, 11:29
1 и 9 мая потеряли популярность среди украинцев – КМИС
01 мая 2026, 11:26
Миндич, санкции и дроны: неудобные вопросы без ответов
01 мая 2026, 10:57
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
01 мая 2026, 10:50
"ПриватБанк" и новое дело: Коломойскому объявили еще одно подозрение
01 мая 2026, 10:37
Двое в тяжелом состоянии: в больницах Днепра остаются 9 пострадавших из-за обстрелов 30 апреля
01 мая 2026, 10:14
"Пленки Миндича-2": Железняк обнародовал новые записи о Кабмине и после в США
01 мая 2026, 10:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
