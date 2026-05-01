09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
08:39  01 мая
"Воспитание" пытками: на Киевщине ребенок после издевательств перестал говорить
08:22  01 мая
На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
01 мая 2026, 08:22

На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу

01 мая 2026, 08:22
Фото: ГБР
В Ивано-Франковской области будут судить сержантов ТЦК, которые за деньги переправляли мужчин в Румынию. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащие действовали через посредников, подыскивая мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации. За денежное вознаграждение они обеспечивали доставку "клиентов" в пограничную зону и организовывали беспрепятственный проезд через блокпосты служебным транспортом.

В одном из задокументированных эпизодов фигуранты пообещали лично доставить мужчину в границу с Румынией за 8 тысяч долларов США. Во время поездки они инструктировали его по маршруту, поведению на блокпостах и дальнейшим действиям. Согласно плану, после этого мужчина должен был самостоятельно пересечь реку Прут в темное время суток.

Правоохранители установили, что злоумышленники действовали, по меньшей мере, с сентября 2025 года. В январе 2026 года их разоблачили и задержали.

В отношении одного из фигурантов заключено соглашение о признании виновности – он уже перечислил 1 млн. гривен в поддержку Вооруженные Силы Украины.

Другого обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и предоставлении неправомерной выгоды, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

