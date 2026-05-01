На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
В Ивано-Франковской области будут судить сержантов ТЦК, которые за деньги переправляли мужчин в Румынию. Обвинительный акт уже направлен в суд
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, военнослужащие действовали через посредников, подыскивая мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации. За денежное вознаграждение они обеспечивали доставку "клиентов" в пограничную зону и организовывали беспрепятственный проезд через блокпосты служебным транспортом.
В одном из задокументированных эпизодов фигуранты пообещали лично доставить мужчину в границу с Румынией за 8 тысяч долларов США. Во время поездки они инструктировали его по маршруту, поведению на блокпостах и дальнейшим действиям. Согласно плану, после этого мужчина должен был самостоятельно пересечь реку Прут в темное время суток.
Правоохранители установили, что злоумышленники действовали, по меньшей мере, с сентября 2025 года. В январе 2026 года их разоблачили и задержали.
В отношении одного из фигурантов заключено соглашение о признании виновности – он уже перечислил 1 млн. гривен в поддержку Вооруженные Силы Украины.
Другого обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и предоставлении неправомерной выгоды, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.