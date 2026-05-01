Фото: Львовская таможня

В четверг, 30 апреля, сотрудники таможни зафиксировали две попытки незаконного вывоза табачных изделий в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункте пропуска "Шегини" при сканировании микроавтобуса Mercedes-Benz таможенники заметили аномалии в конструкции. В специально оборудованном тайнике под крышей автомобиля обнаружили 330 пачек сигарет LM. Водитель пытался пересечь границу "зеленым коридором", утверждая, что у него нет товаров для декларирования.

В пункте пропуска "Краковец" при осмотре легковушки Chrysler табачные изделия нашли в запасном колесе и под декоративной обшивкой салона. Там было спрятано 98 пачек сигарет Compliment.

Общая стоимость изъятого товара составляет около 60 тысяч гривен.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 ТКУ.

