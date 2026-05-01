01 мая 2026, 11:29

Сигареты в крыше и запасном колесе: на границе с Польшей разоблачили двух контрабандистов

Фото: Львовская таможня
В четверг, 30 апреля, сотрудники таможни зафиксировали две попытки незаконного вывоза табачных изделий в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункте пропуска "Шегини" при сканировании микроавтобуса Mercedes-Benz таможенники заметили аномалии в конструкции. В специально оборудованном тайнике под крышей автомобиля обнаружили 330 пачек сигарет LM. Водитель пытался пересечь границу "зеленым коридором", утверждая, что у него нет товаров для декларирования.

В пункте пропуска "Краковец" при осмотре легковушки Chrysler табачные изделия нашли в запасном колесе и под декоративной обшивкой салона. Там было спрятано 98 пачек сигарет Compliment.

Общая стоимость изъятого товара составляет около 60 тысяч гривен.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Напомним, ранее пограничники разоблачили схему контрабанды подакцизных товаров через госграницу. Два жителя Буковины пытались переправить сигареты в Румынию, используя беспилотники.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
