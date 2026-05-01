"ПриватБанк" і нова справа: Коломойському оголосили ще одну підозру

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За інформацією джерел, нова підозра стосується ймовірних махінацій із коштами "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.

Як відомом, наприкінці 2016 року уряд України ухвалив рішення про перехід "ПриватБанку" у державну власність, після чого було проведено докапіталізацію на понад 155 млрд гривень.

Раніше Міністерство юстиції США висувало звинувачення Ігорю Коломойському у можливому розкраданні коштів банку та їх подальшому відмиванні через мережу компаній у різних юрисдикціях. Сам бізнесмен ці звинувачення заперечував і заявляв, що діяв у межах власних інвестицій.

Наразі у різних юрисдикціях, зокрема в Україні та за кордоном, розглядаються десятки судових проваджень, пов’язаних із націоналізацією банку. Окремо триває процес у Лондонському суді за позовом "ПриватБанку" до його колишніх власників.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах.

Справи Коломойського: від підозр до судових рішень

2 вересня 2024 року Коломойському були вручені підозри за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. Пізніше він отримав ще дві підозри щодо виведення з "ПриватБанку" 15 млрд грн.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив Коломойському тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня 2025 року. Згодом суд залишив його під вартою ще на два місяці, до 25 квітня, зменшивши заставу до 2,4 млрд грн.

Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду закрив провадження НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.

Чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського було несподівано скасоване – офіційною причиною назвали хворобу судді, хоча жодних подробиць про стан здоров'я не розголошували.

8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Пізніше він опублукував допис, у якому зазначив, що КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому.

У січні 2026 року він не прибув на засідання ТСК, присвячене правопорушенням у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Усе через загрозу замаху на його життя, яке планувалося на момент його транспортування на засідання.