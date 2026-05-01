ДТП произошло 30 апреля около 17:00 при выезде из села Каменка Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Opel Zafira во время движения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль сперва задел Chevrolet Lacetti, после чего столкнулся с Volkswagen Jetta.

В результате аварии трое водителей получили травмы. Их госпитализировали. Однако 51-летняя водитель Volkswagen скончалась в реанимационном отделении.

Также в больницу "скорая" доставила трех пассажиров Opel Zefira. Двое из них госпитализированы, а несовершеннолетней девушке оказали медпомощь и отпустили домой.

У всех водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

