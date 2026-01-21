Стало известно, почему Коломойский не прибыл на заседание суда

иллюстративное фото: из открытых источников

Неизвестные готовили покушение на известного бизнесмена Игоря Коломойского, когда его должны были доставить на очередное заседание суда

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в письме СБУ, которое зачитал нардеп Алексей Гончаренко на заседании ВСК.

По его словам, Игоря Коломойского не доставят на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в связи с угрозой покушения на его жизнь, которое планировалось на момент его транспортировки на заседание.

Ведомство получило письмо от СБУ, где указывалась информация о прибытии Игоря Коломойского в сессионный зал Киевского городского совета на заседании, которое должно было состояться 21 января 2026 года.

Напомним, Игорь Коломойский находится в СИЗО из-за подозрений в финансовых преступлениях.

Как сообщалось, НАБУ расследует финансовые махинации Игоря Коломойского в "Укрнафте" на 13,8 млрд. грн. Правоохранители продолжают собирать доказательства для полного установления объемов финансовых нарушений и ответственности лиц, причастных к махинациям.