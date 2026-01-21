Стало известно, почему Коломойский не прибыл на заседание суда
Неизвестные готовили покушение на известного бизнесмена Игоря Коломойского, когда его должны были доставить на очередное заседание суда
Как сообщает RegioNews, об этом говорится в письме СБУ, которое зачитал нардеп Алексей Гончаренко на заседании ВСК.
По его словам, Игоря Коломойского не доставят на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в связи с угрозой покушения на его жизнь, которое планировалось на момент его транспортировки на заседание.
Ведомство получило письмо от СБУ, где указывалась информация о прибытии Игоря Коломойского в сессионный зал Киевского городского совета на заседании, которое должно было состояться 21 января 2026 года.
Напомним, Игорь Коломойский находится в СИЗО из-за подозрений в финансовых преступлениях.
Как сообщалось, НАБУ расследует финансовые махинации Игоря Коломойского в "Укрнафте" на 13,8 млрд. грн. Правоохранители продолжают собирать доказательства для полного установления объемов финансовых нарушений и ответственности лиц, причастных к махинациям.