01 мая 2026, 08:39

"Воспитание" пытками: на Киевщине ребенок после издевательств перестал говорить

Иллюстративное фото: из открытых источников
Фастовский горрайонный суд Киевской области вынес приговор местному жителю, который в течение двух месяцев систематически издевался над малолетними детьми своей сожительницы

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

По материалам дела, обвиняемый начал проживать вместе с женщиной и ее двумя детьми – трехлетним сыном и двухлетней дочерью – в октябре 2025 года. Уже через месяц он начал применять к малышам насилие.

Суд установил, что мужчина:

  • кусал детей за щеки, оставляя гематомы, прикрываясь "поцелуями";
  • тряс мальчика, поднимая его вниз головой за ногу;
  • силой кормил двухлетнюю девочку конфетами, сжимая ей челюсти, а когда она пыталась защититься – ударил ее по лицу.

Психологи зафиксировали у детей признаки сильного стресса. Лицо мальчика было покрыто синяками, а его поведение соответствовало гораздо младшему возрасту. Наиболее тревожным симптомом стала полная потеря речи.

Согласно заключению специалиста, молчание ребенка может являться подсознательной реакцией на переживаемое насилие.

К правоохранителям обратилась сестра женщины, которая не смогла оставаться в стороне.

В суде обвиняемый признал вину частично, заявив, что только "игрался" с детьми и пытался их развеселить. Защита настаивала, что речь идет о легких телесных повреждениях, а не пытках, и просил учесть боевой опыт мужчины.

Мать детей, которая была свидетелем издевательств, утверждала, что пыталась защитить малышей, однако сожитель игнорировал ее замечания. Она также просила суд не наказывать его строго.

Суд признал мужчину виновным в пытках (ч. 1 и ч. 2 ст. 127 УК Украины). По совокупности преступлений ему назначено наказание в размере 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Обременительными обстоятельствами стали совершение преступления в отношении малолетних детей и лиц, с которыми обвиняемый находился в близких отношениях.

Дети изъяты из семьи – они находятся под наблюдением соответствующих служб.

Напомним, в Кировоградской области объявили подозрение работницы детдома, которая приковывала 17-летнюю девушку к кровати цепями, не давая ей свободно передвигаться и выходить из здания.

