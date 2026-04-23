Подростков готовили к терактам в школах в Кировоградской и Одесской областях – СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили попытки подготовки терактов в Кировоградской и Одесской областях

В рамках спецоперации разоблачены двое несовершеннолетних, которых, по версии следствия, могли завербовать российские спецслужбы через интернет.

Отмечается, что российские кураторы якобы вышли на школьников через социальные сети и мессенджеры, в частности Telegram и TikTok. В СБУ заявляют, что для вербовки использовались манипулятивные темы – месть, справедливость и личные оскорбления в школе.

В ведомстве утверждают, что один из фигурантов, 15-летний ученик лицея в Кировоградской области, получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Кроме того, по инструкции врага он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить уцелевших.

Во время обыска, по информации правоохранителей, у него изъяли компоненты по изготовлению взрывного устройства, оружие, а также технику с доказательствами контактов с куратором.

Отдельно в Одесской области правоохранители обнаружили еще одного несовершеннолетнего на этапе вербовки. По версии следствия ему якобы планировали передать оружие для совершения нападения в учебном заведении.

СБУ сообщила 15-летнему фигуранту из Кировоградской области о подозрении за подготовку к теракту. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и возможных причастных лиц.

Напомним, россияне через геймерские чаты заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье. Ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.

