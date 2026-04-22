22 апреля 2026, 12:08

Называл себя "генералом российской армии": что обнаружили в телефоне стрелка из Киева

Дмитрий Васильченков. Скриншот с видео
В Киеве правоохранители установили новые обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе. 58-летний Дмитрий Васильченков, подозреваемый в совершении преступления, называл себя генералом российской армии и записывал свои действия на видео

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, в телефоне мужчины обнаружили видеозаписи, на которых он снимал себя во время стрельбы. Во время передвижения по подъезду он называл себя "генералом русской армии".

"Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне – он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что у него были недостатки", – сказал Выговский.

Кроме того, правоохранители нашли аудиозапись, которую мужчина включил во время конфликта с соседом. По всей вероятности, он пытался зафиксировать события для дальнейшего оправдания своих действий.

На записи зафиксировано, как он поднялся в квартиру за карабином, передвигался по подъезду, а затем забежал в супермаркет, где захватил заложников.

Аудиозапись уже передана в Службу безопасности Украины. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены. В работе у следователей несколько версий мотива стрелка.

Голосеевский стрелок: кто он

По предварительным данным, подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков. Он родился в апреле 1968 года в Москве и имеет гражданство Украины.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельба в киевском супермаркете произошла за три дня до его дня рождения - 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 он находился в России (Рязань), пользовался российским номером телефона и банковскими сервисами, сообщает отдел OSINT Телевидение Торонто.

Впоследствии он вернулся в Украину и жил в Киеве недалеко от станции метро "Демеевская", рядом с местом нападения.

