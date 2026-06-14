ТЦК назначил штраф мужчине, не пришедшему из-за операции

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Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о штрафе военнообязанном. Мужчина получил штраф после того, как не посетил ТЦК из-за операции

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В феврале прошлого года мужчина получил повестку о вызове в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Однако он не прибыл туда, но затем обратился с заявлением о невозможности прибытия из-за состояния здоровья.

После этого мужчине сообщили о рассмотрении дела о привлечении его к административной ответственности. При этом он обращался в ТЦК повторно и сообщал о стационарном лечении. Однако в результате он получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Суд подчеркнул, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии доказывания происшествия правонарушения и вины лица надлежащими доказательствами. В результате постановление ТЦК о наложении штрафа было отменено.

Напомним, что на Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку