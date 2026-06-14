10:20  14 июня
В Киевской области мужчина посреди улицы открыл огонь по прохожим
11:15  14 июня
Беспилотники ударили по РФ: горит химзавод в Тульской области
14:40  14 июня
На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву
UA | RU
UA | RU
14 июня 2026, 17:00

ТЦК назначил штраф мужчине, не пришедшему из-за операции

14 июня 2026, 17:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о штрафе военнообязанном. Мужчина получил штраф после того, как не посетил ТЦК из-за операции

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В феврале прошлого года мужчина получил повестку о вызове в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Однако он не прибыл туда, но затем обратился с заявлением о невозможности прибытия из-за состояния здоровья.

После этого мужчине сообщили о рассмотрении дела о привлечении его к административной ответственности. При этом он обращался в ТЦК повторно и сообщал о стационарном лечении. Однако в результате он получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Суд подчеркнул, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии доказывания происшествия правонарушения и вины лица надлежащими доказательствами. В результате постановление ТЦК о наложении штрафа было отменено.

Напомним, что на Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд штраф мобилизация ТЦК
Незаконное содержание людей в ТЦК Тернополя: прокуратура открыла дело после скандальной проверки
12 июня 2026, 20:50
Смерть после мобилизации в Киеве: расследуют действия полиции, ТЦК и врачей
12 июня 2026, 07:39
На Волыни командир ТЦК продавал признание непригодности за 7 тысяч долларов
11 июня 2026, 19:05
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
"Я не осознала": кулинарка Ольга Мартыновская сделала заявление после скандала с издевательством над котом
14 июня 2026, 18:00
Шеф-повар Евгений Клопотенко женился: первые кадры по свадьбе
14 июня 2026, 17:30
В Ровенской области на трассе иномарки влетели друг в друга
14 июня 2026, 16:40
На Запорожье россияне атаковали легковые автомобили - есть раненые
14 июня 2026, 16:00
На Днепропетровщине женщина обворовала знакомую во время "обряда по снятию порчи"
14 июня 2026, 15:40
Смертельное ДТП на Прикарпатье: разгромило вдребезги - в одном из авто был ребенок
14 июня 2026, 15:20
Россияне ударили по Запорожью артиллерией и дронами: погибшие и раненые
14 июня 2026, 15:00
На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву
14 июня 2026, 14:40
ССО ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ
14 июня 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »