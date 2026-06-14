10:20  14 июня
В Киевской области мужчина посреди улицы открыл огонь по прохожим
11:15  14 июня
Беспилотники ударили по РФ: горит химзавод в Тульской области
14:40  14 июня
На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву
UA | RU
UA | RU
14 июня 2026, 14:15

ССО ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ

14 июня 2026, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские военные подтвердили еще один удар по территории РФ. Поражена нефтеперекачивающая станция "Палкино"

Об этом сообщают Силы специальных операций, передает RegioNews.

Благодаря координации между операторами ССО и представителями повстанческого движения Черная Искра удалось поразить ключевые элементы нефтетранспортной инфраструктуры РФ. Удар был по нефтеперекачивающей станции "Палкино", которая является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут – Полоцк".

Именно через эту станцию происходит транспортировка сырой нефти, которая поступает из Сибири и перекачивается в направлении нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.

"Поражение объектов нефтетранспортной инфраструктуры снижает возможности противника по экспорту энергоресурсов и сокращает финансовые поступления, которые используются для обеспечения войны против Украины", - говорят украинские защитники.

Напомним, также в ночь на 14 июня дроны ударили по Тульской области РФ. Там произошел масштабный пожар на химзаводе "Азот".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ССО ВСУ удары по РФ война
Силы обороны поразили объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области
13 июня 2026, 14:21
Пограничники показали, как разносят российских "ждунов" на фронте
12 июня 2026, 15:15
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
На Запорожье россияне атаковали легковые автомобили - есть раненые
14 июня 2026, 16:00
На Днепропетровщине женщина обворовала знакомую во время "обряда по снятию порчи"
14 июня 2026, 15:40
Смертельное ДТП на Прикарпатье: разгромило вдребезги - в одном из авто был ребенок
14 июня 2026, 15:20
Россияне ударили по Запорожью артиллерией и дронами: погибшие и раненые
14 июня 2026, 15:00
На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву
14 июня 2026, 14:40
Из СОЧ в тыловую часть за 2 тысячи: на Волыни разоблачили схему сержанта
14 июня 2026, 13:50
Смертельное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети
14 июня 2026, 13:20
Россияне ударили по Днепру: есть раненые
14 июня 2026, 12:50
В Киевской области мужчину судили за оскорбления бывшей в Telegram
14 июня 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »