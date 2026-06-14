ССО ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ

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Украинские военные подтвердили еще один удар по территории РФ. Поражена нефтеперекачивающая станция "Палкино"

Об этом сообщают Силы специальных операций, передает RegioNews.

Благодаря координации между операторами ССО и представителями повстанческого движения Черная Искра удалось поразить ключевые элементы нефтетранспортной инфраструктуры РФ. Удар был по нефтеперекачивающей станции "Палкино", которая является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут – Полоцк".

Именно через эту станцию происходит транспортировка сырой нефти, которая поступает из Сибири и перекачивается в направлении нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.

"Поражение объектов нефтетранспортной инфраструктуры снижает возможности противника по экспорту энергоресурсов и сокращает финансовые поступления, которые используются для обеспечения войны против Украины", - говорят украинские защитники.

Напомним, также в ночь на 14 июня дроны ударили по Тульской области РФ. Там произошел масштабный пожар на химзаводе "Азот".