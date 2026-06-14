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14 июня 2026, 15:40

На Днепропетровщине женщина обворовала знакомую во время "обряда по снятию порчи"

14 июня 2026, 15:40
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Фото из открытых источников
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Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи"

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В марте 2026 года женщина встретила знакомую на остановке общественного транспорта и убедила ее в необходимости ритуала для "снятия порчи". Потерпевшая принесла из дома золотой крестик, подвеску в виде знака зодиака "Водолей" и 2 тысячи гривен, которые передала для проведения обряда.

На следующий день аферистка убедила женщину принесли ей кольцо с фианитом и 5 тысяч гривен как якобы оплату за услуги. В общей сложности мошенница выманила у женщины имущества и денег на 22 тысячи гривен.

Суд учел, что мошенница раньше не имела проблем с законом. Также она содержит шестерых детей. В результате суд пришел к выводу, что наказание в виде пробационного надзора будет достаточным для исправления осужденной и предотвращения совершения ею новых уголовных правонарушений.

Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.

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