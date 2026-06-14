Россияне ударили по Запорожью артиллерией и дронами: погибшие и раненые

Фото: Национальная полиция

За сутки россияне 9 раз ударили из РСЗО, совершили 198 артобстрелов, применили 599 ударных дронов и 24 раза попали из авиации по населенным пунктам на запорожском, василовском и родовском направлениях. К сожалению, есть жертвы среди населения

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Кушугуми в результате атаки дроном в автомобиль пострадал 78-летний местный житель. В Пологовском районе между селами Преображенка и Таврическое в результате атаки дроном получил травмы 71-летний мужчина.

По Орехову оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибла 78-летняя женщина.

По Камышевасу рашисты ударили управляемыми авиабомбами. В результате атаки уничтожены частные жилые дома и ранен 53-летний местный житель.

Напомним, ранее российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомба.