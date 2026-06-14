В Ровенской области на трассе иномарки влетели друг в друга

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 13 июня около 15:50 на автодороге "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" в селе Новоукраинка. В результате ДТП есть пострадавшие

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 22-летний водитель Renault Logan выокнавал маневр обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с BMW, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Renault получил политравму и открытые переломы обеих ног, а его 20-летняя пассажирка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

Также госпитализировали водителя BMW с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами и его 25-летнюю жену с политравмой.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в центре Киева в Печерском районе водитель в состоянии сильного опьянения пытался уйти от ответственности, но врезался в ограждение.