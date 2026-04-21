21 апреля 2026, 20:30

Россияне из-за геймерских чатов заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Школьника, который устроил стрельбу в школе на Закарпатье, завербовали россияне во время онлайн-игр

Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВ Мирослав Билецкий во время онлайн-совещания в ОВА при участии руководителей областных управлений Нацполиции, СБУ и патрульной полиции, а также представителей тергромад, местных отделов образования и Служб по делам детей, передает RegioNews.

"Враг не гнушается никакими методами борьбы с нашим народом, используя для своих преступных намерений и действий даже детей. К сожалению, о таких случаях известно и в Закарпатье. Два из них вызвали широкий резонанс. Одному из них удалось предотвратить в учебном заведении села Буштино, когда школьник пытался пронести на уроки нож и планировал нанести вред одноклассникам, другой произошел несколько дней назад в Чопе и завершился стрельбой. Обошлось без жертв, но несовершеннолетнему юноше грозит пожизненное заключение", – отметил Билецкий.

По его словам, следствию удалось установить, что в обеих ситуациях вражеские спецслужбы действовали через онлайн-игры.

"Они хорошо изучают свою жертву, находят рычаги влияния, запугивают, толкая на преступление. Именно в этот момент очень важны внимание, наблюдательность, отзывчивость взрослых: родителей, учителей, социальных работников. Их своевременное участие в жизни ребенка может уберечь от шага, что разрушит жизнь ему или кому-то", - отметил он.

Он призвал провести в учебных заведениях края родительское собрание, привлечь к нему правоохранителей, чтобы подробно пообщаться о методах врага вести кибервойну с участием несовершеннолетних украинцев, а также о том, как вовремя распознать, когда на детей оказывают психологическое давление.

Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.

стрельба школа Закарпатье СБУ
