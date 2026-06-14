На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает RegioNews.

В результате атаки беспилотником по станции Лозовая повреждены локомотивы. От обстрела пострадали машинист и его помощник. Медики оказали им необходимую помощь.

"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее россияне применили управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы по Сумщине. К сожалению, есть погибшие и раненые.