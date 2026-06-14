10:20  14 июня
В Киевской области мужчина посреди улицы открыл огонь по прохожим
11:15  14 июня
Беспилотники ударили по РФ: горит химзавод в Тульской области
14:40  14 июня
На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву
UA | RU
UA | RU
14 июня 2026, 14:40

На Харьковщине россияне ударили дроном по локомотиву

14 июня 2026, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 14 июня россияне атаковали дронами Харьковскую область. В результате удара загорелся локомотив

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает RegioNews.

В результате атаки беспилотником по станции Лозовая повреждены локомотивы. От обстрела пострадали машинист и его помощник. Медики оказали им необходимую помощь.

"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее россияне применили управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы по Сумщине. К сожалению, есть погибшие и раненые.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Харьковская область атака
Россияне ударили по Днепру: есть раненые
14 июня 2026, 12:50
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены жилые дома, вспыхнули пожары
14 июня 2026, 09:40
Российский дрон атаковал Запорожье: пострадала женщина, поврежден логистический терминал
12 июня 2026, 18:40
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
На Запорожье россияне атаковали легковые автомобили - есть раненые
14 июня 2026, 16:00
На Днепропетровщине женщина обворовала знакомую во время "обряда по снятию порчи"
14 июня 2026, 15:40
Смертельное ДТП на Прикарпатье: разгромило вдребезги - в одном из авто был ребенок
14 июня 2026, 15:20
Россияне ударили по Запорожью артиллерией и дронами: погибшие и раненые
14 июня 2026, 15:00
ССО ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ
14 июня 2026, 14:15
Из СОЧ в тыловую часть за 2 тысячи: на Волыни разоблачили схему сержанта
14 июня 2026, 13:50
Смертельное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети
14 июня 2026, 13:20
Россияне ударили по Днепру: есть раненые
14 июня 2026, 12:50
В Киевской области мужчину судили за оскорбления бывшей в Telegram
14 июня 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »