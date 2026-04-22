Конфликт между подростками стал причиной открытия уголовного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратилась мать 13-летней девочки, заявившая, что ее ребенка избили одноклассники.

Ребенок прошел курс лечения, после чего его выписали из больницы. Судмедэкспертиза должна официально установить степень тяжести полученных травм.

Правоохранители установили и опросили всех участников происшествия, а также свидетелей конфликта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом.