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В ночь на 14 июня дроны атаковали РФ. Россияне сообщают о пожаре на химзаводе "Азот" в Тульской области

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным мониторинговых каналов, дроны атаковали находящийся в Тульской области Новомосковский химзавод "Азот". В результате ударов там вспыхнул масштабный пожар. По словам губернатора области, уламски упали на территории одного из промышленных объектов.

Также о взрывах сообщается и в Смоленской области. Вероятно, под удар попала железнодорожная инфраструктура в городе Вязьма. При этом в городе Орел загорелась многоэтажка.

Следует отметить, что Азот является одним из крупнейших химических предприятий России. Его основная продукция – минеральные удобрения, аммиак, азотная кислота, метанол и другие химические материалы. В частности, эту вировину российские оккупанты используют для взрывчаток и боеприпасов.

Напомним, ранее подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ. ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ.