В Киевской области мужчина посреди улицы открыл огонь по прохожим

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Инцидент произошел в городе Ирпень. Там мужчина производил выстрелы в прохожих

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что на одной из улиц человек открыл огонь по прохожим. Когда они прибыли на место, задержали 47-летнего мужчину. К счастью, никто не пострадал.

"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области мужчина испугал посетителей супермаркета ружьем. На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья. Мужчина объяснил правоохранителям, что приобрел ее на подарок и не собирался совершать каких-либо противоправных действий.