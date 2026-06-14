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14 июня 2026, 10:20

В Киевской области мужчина посреди улицы открыл огонь по прохожим

14 июня 2026, 10:20
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Фото из открытых источников
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Инцидент произошел в городе Ирпень. Там мужчина производил выстрелы в прохожих

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что на одной из улиц человек открыл огонь по прохожим. Когда они прибыли на место, задержали 47-летнего мужчину. К счастью, никто не пострадал.

"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области мужчина испугал посетителей супермаркета ружьем. На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья. Мужчина объяснил правоохранителям, что приобрел ее на подарок и не собирался совершать каких-либо противоправных действий.

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