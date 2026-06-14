На Запорожье россияне атаковали легковые автомобили - есть раненые
Днем 14 июня россияне ударили по Запорожью. "Целью" кафиров стали гражданские автомобили
Об этом сообщает глава ОВА Запорожской области, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова , россияне атаковали дронами легковые автомобили в Кушугуме. В результате удара получили ранения мужчины в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним, что ранее россияне применили управляемые авиабомбы , ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы по Сумщине. К сожалению, есть погибшие и раненые.
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