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14 июня 2026, 16:00

На Запорожье россияне атаковали легковые автомобили - есть раненые

14 июня 2026, 16:00
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Фото из открытых источников
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Днем 14 июня россияне ударили по Запорожью. "Целью" кафиров стали гражданские автомобили

Об этом сообщает глава ОВА Запорожской области, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова , россияне атаковали дронами легковые автомобили в Кушугуме. В результате удара получили ранения мужчины в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, что ранее россияне применили управляемые авиабомбы , ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы по Сумщине. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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