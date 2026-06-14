Смертельное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети

Фото: Национальная полиция

Авария произошла около 10:40 на улице Радеховской в Шептицком. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Renault Megane, за рулем которого была 35-летняя женщина, и Peugeot Partner под управлением 58-летней женщины. В результате ДТП водитель Peugeot Partner погибла на месте.

Водитель Renault Megane и трое пассажиров автомобиля, мальчики 8 и 11 лет и 36-летний мужчина были травмированы. Их госпитализировали медики.

"По этому факту следователи отдела расследования уголовных производств с участием детей полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницкой области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель и пассажир погибли на месте.