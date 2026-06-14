Из СОЧ в тыловую часть за 2 тысячи: на Волыни разоблачили схему сержанта

Фото из открытых источников

Луцкий горрайонный суд назначил штраф военнослужащему за неправомерную выгоду за влияние на перевод в тыловую часть. Свои услуги он оценил в 2 тысячи долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Младший сержант проходил службу в должности водителя-механика мастерской технического обслуживания автомобильной техники в воинской части. Он организовал схему: искал военных, которые были в статусе СОЧ и предлагал им службу в тыловых частях на территории Волынской области. За такую "помощь" он просил 2 тысячи долларов.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 90 100 гривен.

Напомним, ранее в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.