Смертельное ДТП на Прикарпатье: разгромило вдребезги - в одном из авто был ребенок
Авария произошла 13 июня около 23:30 на автодороге Т-09-06 «Ивано-Франковск – Надворная» между селами Тисменичане и Березовка. К сожалению, один из водителей погиб
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно, 23-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Transporter, буксировавшим Renault Megane. В результате ДТП BMW загорелся и полностью сгорел. Водитель погиб на месте.
Еще два человека госпитализировали с травмами разной степени. Среди них 7-летний ребенок.
Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек . Известно, что в одном из автомобилей были дети.
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