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14 июня 2026, 15:20

Смертельное ДТП на Прикарпатье: разгромило вдребезги - в одном из авто был ребенок

14 июня 2026, 15:20
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 13 июня около 23:30 на автодороге Т-09-06 «Ивано-Франковск – Надворная» между селами Тисменичане и Березовка. К сожалению, один из водителей погиб

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 23-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Transporter, буксировавшим Renault Megane. В результате ДТП BMW загорелся и полностью сгорел. Водитель погиб на месте.

Еще два человека госпитализировали с травмами разной степени. Среди них 7-летний ребенок.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек . Известно, что в одном из автомобилей были дети.

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