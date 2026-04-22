Во время стрельбы в столице местный дворник Александр Григорьевич закрыл собой раненого мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Киев24".

В больнице 20 апреля скончался Александр Григорьевич – местный дворник, ставший героем во время теракта в Киеве. Мужчина закрыл собой раненого ребенка от выстрелов нападающего. Медики пытались спасти его, но из-за тяжелых ранений сердце мужчины остановилось.

Камеры наблюдения зафиксировали момент подвига. После первых выстрелов стрелок вернулся в подъезд, где на тротуаре находились раненый мальчик и его отец. Когда нападающий снова открыл огонь в сторону ребенка, Александр Григорьевич закрыл ребенка и принял пули на себя.

Врачи диагностировали у мужчины критические ранения внутренних органов. Несмотря на сложные операции и усилия медиков, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Жители дома вспоминают "дядю Сашу" с большой теплотой. Говорят, он был сердцем двора: всегда помогал соседям и очень любил детей. Александр Григорьевич собственноручно высаживал возле дома елки, а на праздники украшал их сладостями для малышей. Кроме этого, он увлекался резьбой по дереву.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены. В работе у следователей несколько версий мотива стрелка.

Голосеевский стрелок: кто он

По предварительным данным, подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков. Он родился в апреле 1968 года в Москве и имеет гражданство Украины.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельба в киевском супермаркете произошла за три дня до его дня рождения - 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 он находился в России (Рязань), пользовался российским номером телефона и банковскими сервисами, сообщает отдел OSINT Телевидение Торонто.

Впоследствии он вернулся в Украину и жил в Киеве недалеко от станции метро "Демеевская", рядом с местом нападения.

Васильченков называл себя генералом русской армии и записывал свои действия на видео.