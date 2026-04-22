22 апреля 2026, 12:37

Во время теракта 18 апреля в Киеве погиб дворник: закрыл ребенка от стрелка

Фото: скриншот
Во время стрельбы в столице местный дворник Александр Григорьевич закрыл собой раненого мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Киев24".

В больнице 20 апреля скончался Александр Григорьевич – местный дворник, ставший героем во время теракта в Киеве. Мужчина закрыл собой раненого ребенка от выстрелов нападающего. Медики пытались спасти его, но из-за тяжелых ранений сердце мужчины остановилось.

Камеры наблюдения зафиксировали момент подвига. После первых выстрелов стрелок вернулся в подъезд, где на тротуаре находились раненый мальчик и его отец. Когда нападающий снова открыл огонь в сторону ребенка, Александр Григорьевич закрыл ребенка и принял пули на себя.

Врачи диагностировали у мужчины критические ранения внутренних органов. Несмотря на сложные операции и усилия медиков, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Жители дома вспоминают "дядю Сашу" с большой теплотой. Говорят, он был сердцем двора: всегда помогал соседям и очень любил детей. Александр Григорьевич собственноручно высаживал возле дома елки, а на праздники украшал их сладостями для малышей. Кроме этого, он увлекался резьбой по дереву.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены. В работе у следователей несколько версий мотива стрелка.

Голосеевский стрелок: кто он

По предварительным данным, подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков. Он родился в апреле 1968 года в Москве и имеет гражданство Украины.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельба в киевском супермаркете произошла за три дня до его дня рождения - 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 он находился в России (Рязань), пользовался российским номером телефона и банковскими сервисами, сообщает отдел OSINT Телевидение Торонто.

Впоследствии он вернулся в Украину и жил в Киеве недалеко от станции метро "Демеевская", рядом с местом нападения.

Васильченков называл себя генералом русской армии и записывал свои действия на видео.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФ
22 апреля 2026, 14:45
В Киеве предприниматель обманул волонтеров на 1,5 млн грн под видом продаж дронов
22 апреля 2026, 14:36
Россияне атаковали дроном Херсон: пострадали три человека
22 апреля 2026, 14:25
На Полтавщине в водоеме нашли тело женщины
22 апреля 2026, 14:12
В Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина
22 апреля 2026, 13:51
В Болгарии неисправный автобус наехал на украинцев: есть погибшие
22 апреля 2026, 13:46
Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму
22 апреля 2026, 13:34
Лидер "Химпрома" Буркин может скрываться в Мексике: Украина пытается добиться экстрадиции
22 апреля 2026, 13:29
В Тернополе Audi влетела в дерево: водитель и пассажир госпитализированы
22 апреля 2026, 13:14
В ГСЧС показали последствия массированного удара по громаде в Сумской области
22 апреля 2026, 12:58
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »