23 квітня 2026, 14:25

Підлітків готували до терактів у школах на Кіровоградщині та Одещині – СБУ

Фото: СБУ
Служба безпеки та Національна поліція запобігли спробам підготовки терактів у Кіровоградській та Одеській областях

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У межах спецоперації викрито двох неповнолітніх, яких, за версією слідства, могли завербувати російські спецслужби через інтернет.

За значається, що російські куратори нібито вийшли на школярів через соціальні мережі та месенджери, зокрема Telegram і TikTok. У СБУ заявляють, що для вербування використовувалися маніпулятивні теми – "помста", "справедливість" та особисті образи в школі.

У відомстві стверджують, що один із фігурантів, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині, отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих.

Під час обшуку, за інформацією правоохоронців, у нього вилучили компоненти для виготовлення вибухового пристрою, зброю, а також техніку з доказами контактів із куратором.

Окремо на Одещині правоохоронці виявили ще одного неповнолітнього на етапі вербування. За версією слідства, йому нібито планували передати зброю для вчинення нападу в навчальному закладі.

СБУ повідомила 15-річному фігуранту з Кіровоградської області про підозру за підготовку до теракту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та можливих причетних осіб.

Нагадаємо, росіяни через геймерські чати змусили школяра влаштувати стрілянину на Закарпатті. Учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
