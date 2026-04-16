Фото: полиция

Происшествие случилось в четверг, 16 апреля, около 09:30 в одной из школ Ужгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время урока ученик 9-го класса достал пистолет и произвел два выстрела – одним ранил своего одноклассника. После этого подросток сбежал из школы, однако патрульные задержали его.

Медики осмотрели раненого парня, его жизни ничего не угрожает.

Полицейский изъяли пистолет – предварительно, травматический.

На месте работают следователи и ювенальная полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и каким образом в руки школьника попало оружие.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, ранее правоохранители обнародовали официальную информацию об инциденте со стрельбой и похищением женщины с ребенком в Мукачевском районе Закарпатья.

Также сообщалось, что после похищения матери медики спасали ее двоих детей от панической атаки.