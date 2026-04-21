Оружие для самозащиты: в МВД анонсировали консультации по новому закону

Министерство внутренних дел со следующей недели начинает консультации по законопроекту о гражданском оружии, предусматривающему возможность для граждан на вооруженную самозащиту

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, к обсуждению планируют привлечь общественность, экспертов и журналистов, чтобы учесть разные позиции и выработать эффективное решение.

"Нужно услышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение", – отметил министр.

Клименко подчеркнул, что речь идет о формировании комплексной системы регулирования обращения оружия, которая должна включать его классификацию, в частности, охотничье гладкоствольное и резьбовое оружие, а также другие виды.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия – карабины, охотничье оружие, гладкоствольное, нарезное – это все нужно классифицировать", – сказал он.

Отдельно Министр подчеркнул необходимость обучения граждан безопасному обращению с оружием и созданию соответствующей инфраструктуры.

"Человек должен пройти курс обучения, в том числе безопасное обращение с оружием. Это целая система: изменения в уголовное законодательство, определение самозащиты, тиры, места хранения", - пояснил Клименко.

Он также добавил, что уже обсуждал этот вопрос с народными депутатами и отметил важность подготовки граждан.

"Мы хотим, чтобы у людей было право на вооруженную самозащиту. И главное – чтобы человек был подготовлен", – резюмировал министр.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции. 21 апреля его назначили советником главы Национальной полиции.

