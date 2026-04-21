На Закарпатье глава военно-врачебной комиссии подозревается в организации получения неправомерной выгоды за оформление фиктивных медицинских выводов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Во время обыска в его доме изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму, эквивалентную около 11 млн грн. Происхождение этих средств проверяется.

По данным следствия, 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тыс. долларов США за содействие в прохождении ВЛК и получении заключения об ограниченной пригодности к службе.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

В ходе обыска 20 апреля изъяли:

свыше 240 тыс. долларов США

более 3 тыс. евро

почти 1,3 млн форинтов

свыше 260 тыс. грн

"Среди изъятого – меченые купюры, переданные в качестве аванса в рамках контроля за совершением преступления. Готовится ходатайство об аресте имущества", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ему сообщено о подозрении.

Прокуроры инициировали избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, также решается вопрос об отстранении от должности.

