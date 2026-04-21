18:27  21 апреля
На Волыни 2-летний мальчик погиб от алкоголя: будут судить чиновника
15:55  21 апреля
Пограничники показали, как дронами уничтожают технику на территории РФ (ВИДЕО)
10:56  21 апреля
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2026, 18:54

На Закарпатье у главы ВЛК изъяли около 11 млн грн наличных

Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье глава военно-врачебной комиссии подозревается в организации получения неправомерной выгоды за оформление фиктивных медицинских выводов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Во время обыска в его доме изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму, эквивалентную около 11 млн грн. Происхождение этих средств проверяется.

По данным следствия, 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тыс. долларов США за содействие в прохождении ВЛК и получении заключения об ограниченной пригодности к службе.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

В ходе обыска 20 апреля изъяли:

  • свыше 240 тыс. долларов США
  • более 3 тыс. евро
  • почти 1,3 млн форинтов
  • свыше 260 тыс. грн

"Среди изъятого – меченые купюры, переданные в качестве аванса в рамках контроля за совершением преступления. Готовится ходатайство об аресте имущества", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ему сообщено о подозрении.

Прокуроры инициировали избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, также решается вопрос об отстранении от должности.

Напомним, что 20 апреля журналист Виталий Глагола сообщил о задержании руководителя военно-врачебной комиссии в Берегово. Он зарабатывал на выводах о непригодности к службе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Схемы Закарпатье коррупция ВЛК
