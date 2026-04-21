В Ровенской области мужчина с ножом напал на соседа

В Ровенской области получил приговор мужчина, напавший на соседа, Ссора произошла, когда злоумышленник был пьян

Инцидент произошел в начале 2024 года. В коридоре многоэтажки на улице Князя Острожского между 45-летним жителем Ровно и его 55-летним соседом произошла ссора. Старший мужчина был в пьяном состоянии: он во время конфликта нанес удар ножом в область грудной клетки младшему.

Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением. Злоумышленник был задержан.

Теперь суд вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

