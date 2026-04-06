Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине пятый год продолжается полномасштабная война. Это означает, что пятый год украинская экономика живет в чрезвычайных условиях и фактически выживает, удерживая, в частности, более-менее приемлемый курс национальной валюты, только с помощью внешней поддержки.

Однако, помимо финансовых вливаний с Запада, украинское государство все же должно максимально обеспечивать себя самостоятельно – как непосредственно за счет налогов, собранных для бюджета, так и косвенно, реализуя пакет реформ, который позволит продолжить сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В конце марта в Верховной Раде заговорили о том, что Украина на грани финансовой катастрофы. И это заявление прозвучало не из уст какого-то оппозиционера, совсем нет – это было сказано представителем монокоалиции, руководителем финансового комитета парламента Данилом Гетманцевым. Естественно, Гетманцев обвинил в будущей катастрофе прежде всего своих коллег, то есть депутатов, и "подчиненных", то есть правительство (которое по Конституции и закону является подотчетным и назначающим его Верховной Раде) – мол, нужны меры для стабилизации экономики.

Но вместе с тем есть и другая проблема, о которой Гетманцев и другие представители провластной фракции предпочитают не говорить. Зато критически настроенные к власти политики и журналисты регулярно подчеркивают эту проблему.

Кэшбэки и "поддержки"

Эта проблема – это так называемые "инициативы президента". Из самых ярких можно упомянуть "Национальный кэшбек" , "Зимнюю поддержку", УЗ-3000 и другие. Фактически это раздача средств из государственного бюджета, которую критики власти прямо называют популизмом и желанием удержать рейтинги лично Зеленского и его политической силы.

Одними из последних таких инициатив стали так называемый "еБачок", как его окрестили остроумные украинцы, и "Тысячевесна".

"еБачок" , то есть кэшбек на топливо, появился в том же марте, когда и заявление Гетманцева о предстоящей катастрофе – это была реакция на поднятие мировых тарифов на нефть и, соответственно, рост цен на отечественных автозаправках. При этом, например, в соседней Польше пошли другим путем – решив не раздавать деньги просто так, а снизить налоги на топливо (НДС и акциз), чтобы снизить последствия топливного кризиса, связанного с войной США и Израиля против Ирана.

Презентация государственной программы по созданию украинского контента "Тысячовесна"

"Тысячевесна" – этот проект направлен на финансирование фильмов, сериалов и других медиапроектов. То есть фактически государство в критической ситуации решило потратить деньги на игровое кино и мультфильмы. Причем даже на такие проекты, как "дебютные фильмы", которые по сути являются рискованными капиталовложениями (отвлекаясь от темы, отметим, что, по мнению ряда кинокритиков, в Голливуде сейчас именно поэтому наблюдается бум различных сиквелов и продолжений успешных проектов в прокате – это более-менее гарантирует финансовую выгоду, а рисковать своими средствами никто, кроме украинской власти, не хочет).

Резервный фонд почти исчез

Словом, правительство готово и дальше просто раздавать деньги украинцам, создавая иллюзию заботы и заботы. Но при этом слова Гетманцева о грядущей катастрофе не просто слова.

На прошлой неделе журналист, редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что Резервный фонд государственного бюджета почти пуст – из 49 миллиардов гривен там осталось около 700 миллионов. То есть – около 1,5%.

Через несколько дней Министерство финансов подтвердило, что более 47,5 миллиарда гривен из Резервного фонда на этот год уже потрачены. Большинство, по словам представителей Минфина, в защиту критической инфраструктуры и стабильную работу железнодорожного транспорта (38 миллиардов). А, например, на аварийный ремонт дорог, которые сейчас много где просто в неудовлетворительном состоянии – 3 миллиарда.

Для сравнения на "Тысячевесну", то есть на фильмы и мультики, государство готово потратить 4 миллиарда гривен. Общий бюджет "Национального кэшбека на топливогорючее", то есть того же "еБачка", составляет около 3 миллиардов гривен. А на "Зимову тисячу" вообще было запланировано выделить 14 миллиардов гривен.

Услышит ли претензии "генератор названий"

И при этом украинские власти, тратя немаленькие суммы на популистские проекты раздачи денег, упрямо игнорируют необходимость структурных реформ, которые нужны как для развития (или скорее спасения) экономики, так и для продолжения сотрудничества с западными донорами.

"В 2025 году мы не выполнили 14 индикаторов Ukraine Facility, и в связи с этим мы не получили 3,9 миллиардов евро. Причем 300 миллионов из них сгорают полностью в первом квартале через несколько дней этого года", – это слова того же Данила Гетманцева, одного из главных финансовых персонажей в монокоалиции, которая, в первую очередь, должна работать над этим вопросом.

Гетманцев признал, что уже в этом году все пять необходимых показателей были провалены, что поставило под угрозу получение денег из Международного валютного фонда, Всемирного банка и кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Поэтому в ближайшее время те же люди, которые с удовольствием участвуют в раздаче "бесплатных" денег – вполне могут оказаться без пенсий и других социальных выплат, причем именно из-за этих популистских "еБачки" и "поддержки".

Вот что пишет о "Тысячовесне" последовательный и системный критик всего этого популизма, народный депутат Ярослав Железняк:

"Запускается новая программа по раздаче 4 млрд грн от налогоплательщиков. И нет, это уже не "1000 часов украинского контента"... Это новое название, которое лично придумал Владимир Зеленский и так же за ним лично в блокнот записали члены правительства… Отличная новость перед голосованием за налоговые изменения".

А от этих изменений как раз и зависит, выживет украинская экономика или нет, обвалится украинская валюта или устоит, будут ли у украинцев средства на самое необходимое – или поиграют в "бесплатные" деньги и закончат эпоху бедности эрой обнищания? Вопрос остается открытым.